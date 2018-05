Fernanda del Castillo sube 13 kilos para nuevo personaje

Agencia

Ciudad de México.- Fernanda Castillo ha demostrado a estas alturas de su carrera ser una actriz "camaleónica", que no duda en ‘sacrificar’ su espectacular figura siempre que su trabajo lo requiera.

Tras bajar considerablemente de peso para poder dar vida a Mónica Robles durante las cinco primeras temporadas de la exitosa serie "El señor de los cielos" (Telemundo), ahora a la actriz mexicana le ha tocado experimentar el proceso contrario. Y es que debido a las exigencias de un nuevo personaje que está interpretando en una película que se está filmando actualmente en Chile, la intérprete de 36 años ha tenido que subir de peso, 13 kilogramos, informa el portal People en Español.

“Yo he tenido una batalla con el peso toda mi vida, primero como bailarina desde muy chica y después como actriz, hasta el día que trasforme mi cuerpo para interpretar a Mónica Robles, así que tomar la decisión de hacer un personaje que necesita que yo suba de peso de nuevo me ha confrontado mucho y me está enseñando más”, reconocía días atrás Fernanda.

La actriz compartió esta semana a través de su perfil de Instagram una fotografía en la que se puede ver cómo lucía antes de aumentar los 13 kilos que requería su personaje.

“Sí, alguna vez estuve así (marcada y en la playa) pero no creo que fuera tan feliz como ahora (13 kilogramos más y en el frío)”, expresó Castillo en Instagram.

Las reacciones de sus seguidores ante el notable cambio físico de la actriz no se hicieron esperar:

“Eres hermosa con los 13 kilos más o con 13 kilos menos. Tu mayor belleza la llevas dentro de ti que es tu corazón. Eres una persona increíble” o “mi admiración total con kilos de más o kilos de menos eres hermosa”, fueron algunos de los cientos de comentarios que recibió Castillo.