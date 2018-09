Andrea y Galilea tienen su caracter: Fernando del Solar

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El conductor Fernando del Solar rompió el silencio sobre su relación con sus excompañeras Andrea Legarreta y Galilea Montijo durante el matutino Hoy, programa del que salió hace casi 3 meses.

A través de una entrevista telefónica, el argentino confirmó que existía una mala relación con las conductoras principales de la transmisión.

“Andrea y Galilea son unas excelentes conductoras… como en todo grupo de trabajo hay personas más afines y menos afines, ellas tienen su personalidad, su carácter, es su programa, yo soy el que estaba llegando, el que tenía que adaptarse, yo no me sentí en mi lugar, si no me siento así no puedo ser creativo, no puedo explotar”, expresó Del Solar.

No obstante, el argentino también encontró amigos, ya que habló de la gran amistad que entabló con el otro conductor estelar, Raúl Araiza.

“La amistad que hice con el Negro Araiza fue increíble y hasta el día de hoy chateamos, nos vamos a comer” mencionó el presentador.

Señaló además que desde el principio habló con la productora Magda Rodríguez, con quien acordó que solo estaría tres meses a prueba para ver si me sentía a gusto de regresar a la pantalla chica.

“Fueron tres meses cuando hablamos con Magda, a quien le agradezco muchísimo, porque después de todo lo que pasamos no era fácil contratarme, ya que podían decir: ‘A ver si éste no se nos petatea al aire’. En pocas palabras, yo le dije que me comprometía solo este tiempo, era para ponerme a prueba, ver si tenía la disposición, las ganas, quería ver si estaba listo” aseguró Del Solar.

El conductor causó controversia en su momento, al abandonar el programa sin previo aviso, por lo que crecieron las especulaciones acerca de cuál había sido el motivo de dicha situación.