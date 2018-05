Monterrey invita la carne asada para el Live Out 2018

Agencias

Ciudad de México.-

Después de tantos rumores salió a la luz pública que el cartel del Live Out 2018, encabezado nada más y nada menos que por The Weeknd, quien también se presentará por primera vez en Ciudad de México —se rumoraba que iba a estar en el Hellow 2018, pero su cartel está listo, de acuerdo con información de Chilango.

Monterrey se ha convertido en un sitio importante para los grandes festivales en México, el Live Out y el Hellow no nos han decepcionado —sobre todo— en sus últimas ediciones. El Live Out nació en 2015, cuando trajo a The Strokes y Run the Jewels; en sus siguientes ediciones estuvieron Kings of Leon, Twnty One Pilots, Interpol, Paramore, entre otros.

Así quedó el cartel del Live Out 2018

No solo está The Weeknd en el cartel —aunque seguro los boletos se van a agotar por eso—, también viene el dúo neoyorkino The Chainsmokers, que ya ha tocado en CDMX en el EDC, y es el regreso de St. Vincent al país, después de su presentación en el festival Ceremonia de este año. El resto del cartel del Live Out 2018 es este:

El festival es el 20 de octubre en Parque Fundidora, en Monterrey. Los boletos están a la venta a partir del 18 de mayo y, en primera fase, están en 780 pesos. Hasta el momento, no se han dado a conocer los precios de las siguientes fases.

The Weeknd Se presentará en concierto en la Ciudad de México el 22 de octubre en el Palacio de los Deportes, donde interpretará algunos de sus sencillos como: "Call Out My Name" y "Can't Feel My Face" y lo más destacado de su repertorio musical, informó la compañía de espectáculos Ocesa.

¿Dónde?: Parque Fundidora, avenida Fundidora y Adolfo Prieto s/n, Monterrey

¿Cuándo?: 20 de octubre