“Filántropa desnuda” dona más que Nicole Kidman y Kylie Minogue

Notimex

CIUDAD DE MÉXICO.- Kaylen Ward, estrella de la pornografía por internet, decidió utilizar su plataforma para recaudar donaciones en favor de Australia, para lo cual decidió enviar fotografías desnuda a quienes apoyaran la causa.

“Voy a enviar fotos mías desnuda a todas las personas que donen al menos 10 dólares a una de las siguientes organizaciones para los incendios en Australia. Por cada 10 dólares que dones, una foto mía desnuda irá directa a tu buzón. Debes enviarme la confirmación de que has donado. Por favor, retuitea”, escribió en redes sociales.

En una declaración reciente a Buzzfeed, "La filántropa desnuda”, como se hace llamar en Twitter, aseguró que pretendía contribuir con algunos cientos de dólares, y que no dimensionó el impacto que tendría su oferta: “Esperaba recaudar tal vez unos mil dólares, pero de repente el tuit se hizo gigante”, aseguró.

Tras pocos días la modelo confirmaba: “Recaudé un millón para Australia, gracias a que mi cuerpo desnudo estuviera expuesto en internet a millones y millones de personas. Es un sentimiento aterrador ser tan vulnerable y expuesto al mundo. Pero lo hice porque quería hacer algo bueno”, confesó en redes sociales.

