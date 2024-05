¿Fin del amor? JLo y Ben Affleck ya no comparten techo

Parece que la relación entre Ben Affleck y JLo podría estar en problemas. Según varios medios, Affleck ha estado viviendo en una casa diferente a la de su esposa, Jennifer López, alimentando aún más los rumores de una posible separación.

Las sospechas se avivaron cuando Affleck fue visto saliendo solo de una residencia en Los Ángeles, lejos de donde comparte vivienda con JLo.

Y si eso no fuera suficiente, su ausencia en la Met Gala la semana pasada solo añadió combustible al fuego. Aunque se aclaró que Affleck estaba ocupado filmando "El contador 2", muchos están preguntándose si hay más detrás de esta aparente distancia entre la pareja de Hollywood.

Sin embargo, él estuvo presente en el roast de Tom Brady, el cual fue filmado una noche anterior, el 5 de mayo.

También la actriz fue captada junto a Elaine Goldsmith-Thomas, su socia productora, buscando casas en Beverly Hills. Cabe resaltar que Ben no estuvo presente y la pareja adquirió una mansión el año pasado.

📹Jennifer Lopez house hunting in Beverly Hills - May 14, 2024 pic.twitter.com/NYAkTpl8lb

Reporteros del medio TMZ revelaron que no es la primera vez que captan al actor salir de esta vivienda en la que nunca se ha visto a la también cantante. De la misma manera, aseguran, no han sido captados juntos desde el pasado marzo.

En todas sus apariciones públicas, ambos actores se han dejado ver portando su anillo de bodas y no han mencionado ningún detalle al respecto.

El miércoles, la actriz compartió que visitará México el 21 de mayo con motivo de su película Atlas producida por Netflix.

New Teaser For Jennifer Lopez’s New Movie “Atlas”



May 24 on Netflix ☄️ pic.twitter.com/D2nQjBtNTx