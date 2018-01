¡Al natural! Paulina Rubio sube foto sin maquillaje

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Paulina Rubio compartió con sus seguidores su primera foto del Año Nuevo ¡al natural, sin una sola gota de maquillaje!

"Paulina es la mujer más operada y la que está irreconocible de tanto bótox".

De acuerdo con información del portal de entretenimiento Televisa Espectáculos, con la descripción “mi primer despertar 2018” la cantante mexicana recibió algunos comentarios a favor, otros en contra y unos más neutrales. “Pauu sigue así, eres muy bonita naturalmente”, “pero si Paulina es la mujer más operada y la que está irreconocible de tanto bótox que usa”, “No veo mucha diferencia… claro falta la foto sin lentes”.

La foto de las piernas de La chica dorada también tuvo un buen recibimiento por los caballeros que halagaron su figura.

Aquí te dejamos la fotografía:

Sobre una próxima producción la hija de Susana Dosamantes no ha publicado nada. Lo último de su música fue un dueto con Cyndi Lauper, cantando “Girls just wanna have fun”, éxito de 1983 de la estadounidense.

Ready for.... Una publicación compartida de Paulina Rubio (@paurubio) el Ene 5, 2018 at 11:02 PST

La cantante hace pocos meses hizo una pequeña actuación con el 90’ Pop Tour, donde deleito a cientos de fanáticos de la época, informa el portal El Debate.