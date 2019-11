Fotos de Scarlett Johansson en bikini abren debate en redes

Agencia

MÉXICO.- Scarlett Johansson es una de las celebridades más aclamadas de Hollywood y durante algunos años ha sido una de las mejores pagadas en la industria del entretenimiento, sin embargo, recientemente se volvió blanco de críticas y burlas.

Los comentarios surgieron luego de que la actriz que da vida a Black Widow se mostrara al natural con un bikini azul en el que destacan algunas imperfecciones en sus piernas, indicó el portal Quién en su sitio web.

La famosa se volvió Trending Topic en Twitter gracias a un par de imágenes en donde aparece con bikini y unas gafas negras en la playa. Sin embargo, algunos de los internautas notaron que Scarlett Johansson tiene celulitis y que desde el parecer de algunos subió de peso.

Algunos medios también se sumaron a la crítica: “¡Vaya barriga tiene Scarlett Johansson! Foto en bikini sin Photoshop” son algunos de los titulares que enmarcaron la noticia.

Sin embargo, como era de esperarse, hubo quienes salieron en defensa de la actriz, colocando en la mesa el prejuicio y los estereotipos que tienen sobre el cuerpo de las mujeres.

La Hetera Scarlett Johanson que las feministas💚💜 odian pic.twitter.com/izmTqDwgoO — Luisito Antón (@LuisitoAnton) November 21, 2019

Recientemente la actriz habló abiertamente de las dificultades que ha enfrentado como madre divorciada, esto con motivo de su reciente papel, en el que da vida a una famosa que se convierte en mamá divorciada.

"Me sentí en el pasado: hay tanta soledad en ser madre soltera", dijo la superheroína de Marvel a USA Today. "Obviamente, hay muchas cosas diferentes a la vez, pero puede haber un sentimiento de soledad y esa sensación constante de duda, de que no sabes qué demonios estás haciendo y no tienes a nadie más a quién se lo puedas preguntar", dijo.

"También pasas mucho tiempo a solas con un niño, sin la compañía de otro adulto, lo cual es difícil por largos períodos de tiempo", continuó. "Quizás tengas dudas sobre tu vida: '¿Cómo llegué aquí?' No todo el tiempo, pero esos momentos se arrastran, y se arrastran en las épocas más extrañas", cuenta la actriz sincerándose sobre las dudas que esta soledad hace sentir respecto a la maternidad.