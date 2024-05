¿Fracasó el cine de superhéroes? Marvel producirá menos películas y series

Tras una disminución de taquilla en las películas de superhéroes, Bob Iger, director de Disney, compartió en una entrevista que reducirán las producción de películas a máximo tres por año y a dos series por año en lugar de cuatro como se venía trabajando.

De acuerdo con Variety, el ejecutivo busca con esto ofrecer más calidad de sus contenidos para así atraer más audiencia a la plataforma Disney+ y al cine.

El director también aseguró tienen planeadas películas para el 2025 que sin duda serán un éxito, aunque no quiso revelar de qué se trata, aunque dijo que volverán a lanzar productos de los ‘Avengers’.

