Gael García y Subcomandante Galeano se toman fotografía

CIUDAD DE MÉXICO.- Gael García es uno de los actores mexicanos más reconocidos a nivel internacional, pero también es una de las personalidades públicas que más se preocupa por las causas sociales, la política y el medio ambiente.

En esta ocasión el actor que actualmente protagoniza la película "Museo" sorprendió al publicar una fotografía junto al Subcomandante Galeano, informó Publimetro.

"Todo lo que pueda poner en Instagram será de una frivolidad tremenda. Así que convido a preparar el 'meme' de esta foto antes de que alguien lo haga. “Haz la revolución quien te mira como…” o “Pepe Grillo se asomó para señalar el futuro…”. O lo que sea. Cualquier reflexión o verdadero retrato de esta experiencia, me acompaña y es “patrimonio común del recuerdo…” Y bueno, qué bonito es estar en un lugar para compartir utopías. Porque entre tantos horizontes, esa conversación nos hermana inmediatamente; nos hace compas.", escribió el actor en su cuenta de Instagram.

Hace algunos meses el actor se pronunció a favor de la propuesta de ley en Argentina para legalizar el aborto con el fin de que las mujeres pueda elegir sobre su cuerpo.

"Yo no soy nadie para decidir sobre el cuerpo de una persona. Pero puedo apoyar desde cualquier lugar, una ley que contemple los derechos de las mujeres por un país más igualitario de justicia social. Este 8 de agosto, en Argentina, será ley. Como amigo, como hermano, como hijo, como novio, como amante, como padre, apoyo a todas las mujeres para que se garantice su derecho. Y apoyo en especial a mi tribu de las actrices argentinas, que junto con tantas voces, están a punto de hacer historia. #abortolegalya #quesealey“Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. esto fue lo que publicó junto con un video.