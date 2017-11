Gal Gadot amenaza con no participar en 'Wonder Woman'

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Gal Gadot advirtió que no participará en la segunda parte de Wonder Woman si el director y productor Brett Ratner, acusado por acoso sexual, sigue involucrado en la producción de la secuela.

De acuerdo con información publicada por portales como Page Six, debido a los recientes señalamientos contra el director de películas como Dragón Rojo y X-Men: la batalla final, la actriz israelí aseguró que no participaría en la secuela de la Mujer Maravilla si su producción mantiene vínculos con el cineasta, informa El Financiero.

También te puede interesar: Así se grabaron las escenas gay en 'Sense8'

"Gadot, quien rechazó ir a una cena en honor a Ratner en la que le iba a entregar un premio, está tomando una fuerte postura en cuanto al acoso y abuso sexual en Hollywood, y no quiere que el éxito de la franquicia de Wonder Woman beneficie a un hombre de mala conducta sexual", señaló Page Six.

RatPac-Dune Entertainment, la productora de Ratner ayudó a financiar la cinta en conjunto con Warner Bros, la cual ha generado más de 400 millones de dólares a nivel mundial, lo que ha dejado ingresos a la compañía del cineasta.

El portal citó a una fuente vinculada al tema, la cual señaló que la actriz sabe que la mejor forma de atacar a este tipo de personas es en el bolsillo.