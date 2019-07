Galilea canta en inglés y las redes 'estallan' (video)

Agencia

Ciudad de México.- La conductora Galilea Montijo sorprendió a sus fans tras haberla escuchado cantado en inglés durante una dinámica en el programa de Hoy.

El momento se puede apreciar en un video que publicó el programa Hoy en su canal de Youtube este jueves. Ahí todos los conductores se encontraban participando en el segmento Canta la palabra, donde la conductora fue retada a interpretar una canción que incluyera la palabra Sueños, y para esto optó por cantar la emblemática melodía My Heart Will Go On, de la película Titanic, que inmortalizaría la cantante Céline Dion.

Sin pena alguna Gali comenzó a cantar y eso le valió críticas de algunos usuarios, quienes señalaron que no pronuncia bien el inglés y además tiene una pésima voz, sin embargo las críticas parecen nunca importarle a la presentadora, ya que su objetivo siempre lo cumple: divertir a los televidentes y por eso ha sabido ganarse el cariño del público y ha logrado consolidarse como una de las conductoras favoritas de la televisión mexicana.

Asimismo no todo es crítica, pues sus seguidores la apoyan en todo momento, incluso este momento lo califican como algo divertido y aplauden la valentía de Gali.