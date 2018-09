¿A qué edad fue la primera vez de Galilea? Ella lo confiesa

Agencia

Ciudad de México.- Galilea Montijo confiesa a qué edad fue su "primera vez". Esto sucede en presencia de Gloria Trevi, a quien Montijo entrevistó para el programa de televisión "Hoy". Contó que perdió su virginidad ya "mayorcita".

Galilea Montijo fue desafiada por Gloria Trevi a jugar "Verdad o Reto", y para evitar comer un pedazo de hot cake con mostaza y caviar, la conductora de "Hoy" reveló cuándo fue su "primera vez".

Galilea confesó que perdió la virginidad a los 16 años y que el hombre con quien lo hizo, sin dar su nombre, tiempo después no recordaba que él había sido su "primera vez".

Galilea confieza cuando fue su primera vez pic.twitter.com/rIIs8gSmf2 — Mister137 (@ElMister137) 28 de septiembre de 2018

"Tenía 16 años, ya mayorcita. Y años después me lo encuentro en un antro y (le dije): ' Mira, y pensar que fue la primera vez contigo' . (Y me contestó) ' ¿En serio. Yo fui el primero?' . No se acordó que le entregué mi tesoro", contó Galilea.

La anécdota provocó gracia a Gloria Trevi, quien agradeció la sinceridad de la conductora, pero quedó asombrada por el atrevimiento de una de las titulares del matutino de Televisa.