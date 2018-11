Conoce a ganadores de los Grammy Latinos 2018

Agencia

LAS VEGAS.- La música latinoamericana se preparó para la 19° entrega de los Grammys Latinos, donde los nominados compitieron por el galardón a la industria musical latina.

De acuerdo con infobae.com, la premiación se celebra en el MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, y la transmisión para Latinoamérica es de TNT desde a las 22 horas.

En la previa de la trasmisión oficial, se conocieron algunos ganadores, cuyas estatuillas fueron entregadas por Lali Espósito y Axel, entre otros. Fito Páez se llevó uno de los galardones en el rubro "Mejor canción de rock".

Al subir al escenario, expresó: "Gracias a la academia, gracias a María Eugenia quien fue la musa de esta canción. Gracias a mis hijos (Martín y Margarita). Gracias a toda la familia Sony que me acompañó en este proyecto delirante".

"La música tiene un don extraordinario que es acompañarnos en el trámite de la vida, y América de Alaska hasta Ushuaia tiene un tesoro hermoso que se creó en el Siglo XX. Los músicos hoy más que nunca tenemos la responsabilidad de generar belleza y conocer el lenguaje musical de la música popular americana, para seguir acompañando el doloroso camino de los pueblos y darle alegría a la gente de este continente y del mundo", concluyó.

La lista de nominados y ganadores

GRABACIÓN DEL AÑO

"No vaya a ser" (Pablo Alborán)

"É Fake (Homem Barato)" (Anaadi)

"Mi gente" (J Balvin con Willy William)

"Internacionales" (Bomba Estéreo)

"Telefonía" (Jorge Drexler)

"Para siempre" (Kany García)

"X" (Nicky Jam y J Balvin)

"Danza de gardenias" (Natalia Lafourcade junto con Los Macorinos)

"Bailar contigo" (Monsieur Periné)

"Malamente" (Rosalía)

ÁLBUM DEL AÑO

"Prometo" (Pablo Alborán)

"Vibras" (J Balvin)

"Caravanas" (Chico Buarque)

"Salvavidas de hielo" (Jorge Drexler)

"Siguiente" (El David Aguilar)

"Soy yo" (Kany García)

"Musas (Un homenaje al folclore latinoamericano en manos de Los Macorinos), Vol. 2 (Natalia Lafourcade)

**"¡México por siempre!" (Luis Miguel)

"Encanto tropical" (Monsieur Periné)

"Cuando el río suena…" (Rozalén)

CANCIÓN DEL AÑO

"Antes de ti" – Manú Jalil y Mon Laferte, compositores (Mon Laferte)

"Bailar contigo" – Monsieur Periné, compositor (Monsieur Periné)

"Danza de gardenias" – David Aguilar Dorantes y Natalia Lafourcade, compositores (Natalia Lafourcade junto con Los Macorinos)

"Embrujo" – El David Aguilar, compositor (El David Aguilar)

"La puerta violeta" – Rozalén, compositora (Rozalén)

"Malamente" – Antón Álvarez Alfaro, Pablo Díaz-Reixa y Rosalía, compositores (Rosalía)

"Para siempre" – Kany García, compositora (Kany García)

"Robarte un beso" – Mauricio Rengifo, Andrés Torres, Carlos Vives y Sebastián Yatra, compositores (Carlos Vives y Sebastián Yatra)

**"Telefonía" – Jorge Drexler, compositor (Jorge Drexler)

"Tu vida mi vida" – Fito Páez, compositor (Fito Páez)

MEJOR NUEVO ARTISTA

Ángela Aguilar

Anaadi

El David Aguilar

Alex Ferreira

**Karol G

Los Petitfellas

Nana Mendoza

Christian Nodal

Claudia Prieto

Benjamín Walker

MEJOR ÁLBUM VOCAL POP CONTEMPORÁNEO

"Ser" (Axel)

"Camino fuego y libertad" (Pablo López)

"Cuerpo y alma" (Beatriz Luengo)

**"F.A.M.E." (Maluma)

"Miradas" (Nana Mendoza)

MEJOR ÁLBUM VOCAL POP TRADICIONAL

"Prometo" (Pablo Alborán)

"Solo buenos momentos (Mojito Lite)

Amor supremo desnudo (Carla Morrison)

**Hazte sentir (Laura Pausini)

Feliz (Nahuel Pennisi)

MEJOR FUSIÓN/INTERPRETACIÓN URBANA

"Mi gente" (J Balvin con Willy William junto con Beyoncé)

"Internacionales" (Bomba Estéreo)

"Yo contra ti" (Daddy Yankee junto con la Orquesta Sinfónica De Puerto Rico)

"Sua cara" (Major Lazer junto con Anitta y Pabllo Vittar)

**"Malamente" (Rosalía)

MEJOR ÁLBUM MÚSICA URBANA

**Vibras (J Balvin)

Sin miedo (ChocQuibTown)

Coastcity (Coastcity)

Odisea (Ozuna)

Lebron (ToteKing)

MEJOR CANCIÓN URBANA

Downtown – Anitta, J. Balvin, Justin Quiles & Alejandro Ramírez, songwriters (Anitta Featuring J Balvin)

Dura – Daddy Yankee, Urbani Mota Cedeño, Juan G. Rivera Vazquez & Luis Jorge Romero, songwriters (Daddy Yankee)

Mi cama – Rene David Cano, Andy Clay, Karol G, Antonio Rayo & Omar Sabino, songwriters (Karol G)

Sensualidad – J Balvin, Bad Bunny, Juan M. Frías, Luian Malave, Prince Royce, Edgar Semper & Xavier Semper, songwriters (Bad Bunny, Prince Royce & J Balvin)

X – J. Balvin, Nicky Jam & Juan Diego Medina Vélez, songwriters (Nicky Jam & J Balvin)

MEJOR ÁLBUM DE ROCK

**Expectativas (Bunbury)

F-A-C-I-L (Richard Coleman)

La síntesis O'Konor (Él Mató A Un Policía Motorizado)

Ahora lo sabes todo (Los Pixel)

Suenan las alarmas (NoTeVaGustar)

MEJOR ÁLBUM POP/ROCK

El encuentro (Bambi)

Cosmovisiones (Comisario Pantera)

La sangre buena (Ella Es Tan Cargosa)

**Geomatría del rayo (Manolo García)

Pensacola radio (Lucas & The Woods)

MEJOR CANCIÓN DE ROCK

Ahora imagino cosas – Santiago Motorizado, songwriter (Él Mató A Un Policía Motorizado

Días futuros – Richard Coleman, songwriter (Richard Coleman)

La actitud correcta – Enrique Bunbury, songwriter (Bunbury)

La llamada – Leiva, songwriter (Leiva)

**Tu vida mi vida – Fito Páez, songwriter (Fito Páez)

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA

**"Claroscura" (Aterciopelados)

"Puñal" (Dante Spinetta)

"Fuerza arará" (Telmary)

"Mismo sitio, distinto lugar" (Vetusta Morla)

"Aztlan" (Zoé)

MEJOR CANCIÓN ALTERNATIVA

Azul – León Larregui, songwriter (Zoé)

Consejo de sabios – Guillermo Galván, songwriter (Vetusta Morla)

Dúo – Andrea Echeverri, songwriter (Aterciopelados)

**Malamente – Antón Alvarez Alfaro, Pablo Diaz-Reixa & Rosalía, songwriters (Rosalía)

Mi vida – Dante Spinetta, songwriter (Dante Spinetta)

MEJOR ÁLBUM DE SALSA

Cantor del pueblo (Alexander Abreu y Havana D´ Primera)

Pa' mi gente (Charlie Aponte)

Los creadores del sonido (Chiquito Team Band)

**25/7 (Víctor Manuelle)

La esquina del bailador (Pete Perignon)

MEJOR ÁLBUM DE CUMBIA/VALLENATO

Tributo a la cumbia colombiana 4 (Alberto Barros)

Diana Burco (Diana Burco)

De parranda (Jean Carlos Centeno y Ronal Urbina)

**Esto es vida (Silvestre Dangond)

la elegancia de la música (Juan Piña)

MEJOR ÁLBUM TROPICAL CONTEMPORÁNEO

Diomedizao (Elvis Crespo)

Presenta: Swing 80 (Milton Salcedo)

Momentos de cine (Daniel Santacruz)

Golden (Romeo Santos)

**Vives (Carlos Vives)

MEJOR ÁLBUM TROPICAL TRADICIONAL

**A mí qué – Tibuto a los clásicos cubanos (José Alberto El Canario & El Septeto Santiaguero)

Medoro Madera (Rubén Blades Con Roberto Delgado y Orquesta)

La fiesta continúa (La Sonora Santanera)

Omara siempre (Omara Portuondo)

Motivos (María Rivas)

MEJOR ÁLBUM DE FUSIÓN TROPICAL

Sobrenatural (Manny Cruz)

Palante el mambo! (Diego Gutiérrez)

Supernova (Sheila King)

**Como anillo al dedo (Aymee Nuviola)

Cucucuprá ( CUPRÁ Safara)

MEJOR CANCIÓN TROPICAL

Cásate conmigo – Silvestre Dangond, Nicky Jam, Juan Medina, Mauricio Rengifo & Andrés Torres, songwriters (Silvestre Dangond Featuring Nicky Jam)

Enamórate bailando – Jorge Luis Piloto, songwriter (Reynier Pérez y Su Septeto Acarey Featuring Gilberto Santa Rosa)

Me enamoro más de ti – Jorge Luis Piloto, Jean Rodríguez & Tony Succar, songwriters (Tony Succar Featuring Jean Rodríguez)

**Quiero tiempo – Juan Luis Guerra, Juan Carlos Luces & Víctor Manuelle, songwriters (Víctor Manuelle Featuring Juan Luis Guerra)

Simples corazones – Fonseca, Mauricio Rengifo & Andrés Torres, songwriters (Fonseca)

MEJOR ÁLBUM CANTAUTOR

**Salvavidas de hielo (Jorge Drexler)

Siguiente el (David Aguilar)

Soy yo (Kany García)

Compositores (Claudia Prieto)

2:00 AM (Raquel Sofía)

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA RANCHERA/MARIACHI

Primero soy mexicana (Angela Aguilar)

José Alfredo y yo (Tania Libertad)

Leyendas de mi pueblo (Mariachi Sol De México De José Hernández)

**¡México por siempre! (Luis Miguel)

Me dejé llevar (Christian Nodal)

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA BANDA

**Los gustos que me doy (Banda Los Recoditos)

En vida (Banda Los Sebastianes)

Ahora soy yo (Luis Coronel)

Brindemos (Jerry Demara)

En el camino (El Fantasma y Su Equipo Armado)

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA TEJANA

Porque todavía te quiero (Jimmy Gonzalez y Grupo Mazz)

Próximo nivel (Grupo Alamo)

Dolce inferno: dolce (Proyecto Insomnio)

Otras historias (Michael Salgado)

**Tex mex funk (Roger Velásquez & The Latin Legendz)

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA NORTEÑA

Irremplazable (Adrián Acosta)

**Guerra de poder (Calibre 50)

Con toda la fuerza (Conjunto Primavera)

**Los ángeles existen (Pesado)

El que a ti te gusta (Voz De Mando)

MEJOR CANCIÓN REGIONAL MEXICANA

Arránquensen muchachos – Domingo Leiva Delgado, songwriter (Pedro Fernández)

Ayúdame a olvidarte – Gabriel Flores & Yoel Henríquez, songwriters (La Explosiva Banda De Maza)

Corrido de Juanito – Edén Muñoz, songwriter (Calibre 50)

El sueño americano – Salvador Hurtado, songwriter (La Energía Norteña)

**Probablemente – Christian Nodal, songwriter (Christian Nodal)

MEJOR ÁLBUM INSTRUMENTAL

Recanto (Yamandu Costa)

Hamilton de Holanda trío (JACOB 10ZZ Hamilton De Holanda Trio

ALUÊ Airto Moreira)

No mundo dos sons (Hermeto Pascoal & Grupo)

**Identidad (Miguel Siso)

MEJOR ÁLBUM FOLCLÓRICO

Viene de Panamá (Afro Disíaco)

Clavo y Canela (Eva Ayllón)

la alegría y el canto (Marta Gómez)

**Musas (UN HOMENAJE AL FOLCLORE LATINOAMERICANO EN MANOS DE LOS MACORINOS), VOL. 2 (Natalia Lafourcade)

idas y vueltas (María Mulata)

¡Bailan conmigo! (Yubá-Iré)

MEJOR ÁLBUM DE TANGO

Nostalgias (Daniel Binelli & Nick Danielson)

**Vigor tanguero (Pedro Giraudo)

Trilo por Mederos, en su huella (Rodolfo Mederos Trio)

Tango cosmopolita (Omar Mollo & Gran Orquesta Típica Otra)

Mística ciudad (Miguel Pereiro)

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA FLAMENCA

**Al este del cante (Arcángel)

21 (Dani de Morón)

Caminando con Manuel (Alba Molina)

Delirium Tremens (Rosario La Tremendita)

Dos caminos (Samuel Serrano)

MEJOR ÁLBUM DE JAZZ LATINO/JAZZ

La casa de un pianista de Jazz (Adrian Iaies Trio)

**Naturez universal (Hermeto Pascoal & Big Band)

Back to the sunset (Dafnis Prieto Big Band)

Jazz flute traditions (Néstor Torres)

Mind of a master (Bobby Valentin & The Latin Jazzists)

MEJOR ÁLBUM CRISTIANO (EN ESPAÑOL)

Tú primero (Andy Alemany)

**Stenta veces siete (Alfareros)

Habla sobre mí (Daniel Calveti)

Cerca estás (Marcela Gándara)

Pentecostés en vivo (Miel San Marcos)

MEJOR ÁLBUM CRISTIANO (EN PORTUGUÉS)

**Som da Minha vida (Fernanda Brum)

Nivel do céu (Cassiane)

Contagem regressiva (Anderson Freire)

Pintor do mundo (Pr.Lucas)

Adoracao na guerra ao vivo (Léa Mendonça)

MEJOR ÁLBUM DE POP CONTEMPORÁNEO EN LENGUA PORTUGUESA

**Nocturno (Anaadi)

Amor É Isso (Erasmo Carlos)

Dona de mim (Iza)

Ana Vilela (Ana Vilela)

Xenia (Xenia)

MEJOR ÁLBUM DE ROCK O MÚSICA ALTERNATIVA EN LENGUA PORTUGUESA

Recomecar (Tim Bernardes)

Relax (Kassin)

**Lenine em transito (Lenine)

Casas (Rubel)

Ecos do acaso e casos de caos (Jay Vaquer)

MEJOR ÁLBUM DE SAMBA/PAGODE

Alo vila isabeeeel!!! (Martinho Da Vila)

Prazer, eu sou Ferrugem (Ferrugem)

Mundue (Diogo Nogueira)

**Amor e música (Maria Rita)

Só Vem! Ao vivo (Thiaguinho)

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA POPULAR BRASILEÑA

"Mano que zuera" (João Bosco)

**"Caravanas" (Chico Buarque)

"Edu, Dori e Marcos" (Edu Lobo, Dori Caymmi y Marcos Valle)

"Campos neutrais" (Vitor Ramil)

"Deus é mulher" (Elza Soares)

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA SERTANEJA

Sentimento de mulher (Solange Almeida)

70 años (As Galvão)

Contraste (Naiara Azevedo)

**Elas em evidencias (Chitãozinho & Xororó)

Dois tempos, parte 2 (Zezé Di Camargo & Luciano)

Sou do interior Ao Vivo (Fernando & Sorocaba)

Bem Sertanejo – O show (Michel Teló)

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA DE RAÍCES DE LENGUA PORTUGUESA

Daquele jeito! (Anastácia)

Mariza (Mariza)

**+Ar (Almir Sater & Renato Teixeira)

Fitxadu (Sara Tavares)

Borghetti Yamandu (Borghetti Yamandu)

MEJOR CANCIÓN EN LENGUA PORTUGUESA

Alianca – Pedro Baby, Pretinho Da Serrinha & Tribalistas, songwriters (Tribalistas)

Aponte – Nanda Costa, Lan Lanh & Sambê, songwriters (Maria Bethânia)

**As caravanas – Chico Buarque, songwriter (Chico Buarque)

Convite para nascer de novo – Erasmo Carlos, Dadi & Marisa Monte, songwriters (Erasmo Carlos)

Pra que me chamas? – Lucas Cirillo & Xenia, songwriters (Xenia)

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA LATINA PARA NIÑOS

Ana & Gio (Ana & Gio)

**Imaginare (Claraluna)

Bita E A Natureza (Mundo Bita)

Magia todo el día (Luis Pescetti y Amigos)

Un bosque encantado 2 (Varios Artistas) Daniel Roa, producer

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA CLÁSICA

Buenos Aires Noir – Allison Brewster Franzetti & Carlos Franzetti; James Fitzpatrick, album producer

Enrique Granados: goyescas – José Menor; Francisco Moya Castro, album producer

José Serebrier Conducts Granados – José Serebrier, Conductor; Juan Pablo Gamarro & José Manuel Gil De Gálvez, album producers

Leo Brouwer: the book of signs, Paulo Bellinati: concerto caboclo – Brasil Guitar Duo & David Amado, Conducting The Delaware Symphony Orchestra; Alan Jordan, album producer

**Mágica y misteriosa – Claudia Montero; José Manuel Domenech & Claudia Montero, album producers

MEJOR OBRA/COMPOSICIÓN CLÁSICA CONTEMPORÁNEA

**Luces y sombras. Concierto para guitarra y orquesta de cuerdas – Claudia Montero, composer (Claudia Montero)

Montuno en forma de chacona – Roberto Sierra, composer (Silvia Márquez)

Ofrenda – Eddie Mora, composer (Eddie Mora, Directing The Orquesta Sinfónica De Heredia)

Prelude in F Major for piano & orchestra – Jorge Mejia, composer (Jorge Mejia & The Henry Mancini Institute Orchestra)

String Quartet N°3 (IN MEMORIAM LUDVVIG VAN BEETHOVEN) Yalil Guerra, composer (La Catrina String Quartet)

MEJOR ARREGLO

Massarandupió – Luiz Cláudio Ramos, arranger (Chico Buarque)

No me platiques más (Instrumental) – Rigoberto Alfaro, arranger (Mariachi Divas De Cindy Shea)

Batango – Lisandro Baum, arranger (Quinteto Bataraz)

Campos neutrais -Vagner Cunha, arranger (Vitor Ramil)

**Se le ve – Milton Salcedo, arranger (Milton Salcedo Featuring Amaury Gutiérrez, Carlos Oliva y Michel Puche)

MEJOR DISEÑO DE EMPAQUE

**Diferentes tipos de luz – Carlos Sadness, art director (Carlos Sadness)

La gira Miguel Vásquez "Masa", art director (Sibilino)

Meio que tudo E Um – Daniel Eizirik, art director (Apanhador Só)

Mismo sitio, distintos lugar – Rubén Chumillas, art director (Vetusta Morla)

9 – Christian Montenegro & Laura Varsky, art directors (Marco Sanguinetti)

MEJOR INGENIERÍA DE GRABACIÓN PARA UN ÁLBUM

**50 años tocando para ti – Rafa Sardina, engineer; Rafa Sardina, mixer; Eric Boulanger, mastering engineer (Orquesta Filarmónica De Bogotá)

Feliz – Gustavo Borner & Justin Moshkevich, engineers; Gustavo Borner & Justin Moshkevich, mixers; Nick Baxter, mastering engineer (Nahuel Pennisi)

Noturno – Leo Bracht, engineer; Leo Bracht, mixer; Felipe Tichauer, mastering engineer (Anaadi)

Rei Nunguém – Thiago Baggio & Rodrigo Sanches, engineers; Rodrigo Sanches, mixer; Rodrigo Sanches, mastering engineer (Arthur Nogueira)

Salvavidas de hielo – Carles Campi Campón, Ernesto García & Pablo Martín Jones, engineers; Carles Campi Campón & Matías Cella, mixers; Fred Kevorkian, mastering engineer (Jorge Drexler)

PRODUCTOR DEL AÑO

Rafael Arcaute

**Linda Briceño

Eduardo Cabra

Andrés Torres, Mauricio Rengifo

Julio Reyes Copello

MEJOR VIDEO MUSICAL VERSIÓN CORTA

Duele (Bomba Estéreo)

**Pa dentro (Juanes)

Sexo (Residente & Dillon Francis Featuring Ile)

Guerra (Residente)

Malamente (Rosalía)

MEJOR VIDEO MUSICAL VERSIÓN LARGA

**En letra de otro – Documentary (Pedro Capó)

Amar y vivir Documentary – La Santa Cecilia

3.000 vivos – Los Pericos

Un mundo raro: las canciones de José Alfredo Jiménez (Varios Artistas) Rubén R. Bañuelos & Iván López Barba, video directors; Iván López Barba & Alex Briseño, video producers

Panoramas (Zoé)