¡Se une al reggaetón! Laura Pausini estrena canción con...

MÉXICO.- Parte de su nuevo disco “Hazme Sentir”, la canción “Nadie ha dicho” se estrena como uno más de los mismos experimentos musicales que la cantante Laura Pausini ha llevado a cabo en otras ocasiones, ahora con la colaboración de los cubanos Gente de Zona en el reguetón.

El video oficial del tema fue dirigido por Leandro Manuel Emede. La pista se incluye en el disco Fatti Sentire (Hazte Sentir), que llegará al mercado el próximo 16 de marzo.

Aunque la versión original se trata de una balada, la cantante expresó que desde hace tiempo tenía la intención de colaborar con este dueto y que su incursión en el género no se trata de una moda, sino de la misma exploración musical que ha realizado con géneros como la salsa o la lírica clásica.

Controversia nuevo tema

La cantante italiana Laura Pausini aclaró que no pierde su esencia por el hecho de interpretar temas urbanos en su nuevo disco titulado “Hazme sentir”, y tampoco se le debe ver como una más que se integra a la moda de este género.

“No entiendo por qué hay tanto escándalo por eso. ¿Por qué cuando grabé lírica con Andrea Bocelli nadie dijo nada? ¿O cuando canté salsa con Marc Anthony, o en inglés con Michael Bublé? ¿Por qué hoy sí comentan de mi dueto con Gente de Zona?”, preguntó.

Laura Pausini recordó que en 2015 lanzó el tema “Enamorada” bajo la inspiración de Jovanotti para su álbum “Similares” y, justamente, se inclinó por el género del reggaeton.

“Pero la prensa no lo observó porque no fue lanzado como sencillo. Dos años antes grabé una salsa y en otros discos canté funky y algo muy dance, pero nadie lo mencionó. No es nuevo que yo me pruebe con otros ritmos y tampoco debe ser alarmante porque no dejo ni dejaré mi esencia, mi moda de la balada”, sostuvo la artista.

