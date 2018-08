George Clooney encabeza la lista de los 10 actores mejor pagados

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Es posible que George Clooney no haya logrado un éxito en años, pero su billetera no se ha dado cuenta. Gracias a la transacción de hasta mil millones de dólares (mdd) por el Tequila Casamigos que cofundó, Clooney obtuvo un salario de 239 mdd antes de impuestos entre el 1 de junio de 2017 y el 1 de junio de 2018.

Clooney, de 57 años de edad, encabeza la clasificación anual de Forbes de los actores mejor pagados, resultado de un balance tanto de las ganancias en pantalla como extracurriculares en nuestro marco de puntuación de 12 meses, de acuerdo con un artículo de Natalie Robehmed, publicado en la página web de la revista Forbes.

En junio pasado, el conglomerado de licores británico Diageo anunció que compraría Casamigos por 700 mdd por adelantado con la posibilidad de pagar 300 mdd adicionales durante la próxima década. Para Clooney, eso significó una ganancia antes de impuestos de alrededor de 233 mdd de parte de Casamigos, que se sumó a ganancias adicionales de patrocinios y películas antiguas.

Casamigos fue fundado en 2013 por el actor y director Clooney, el empresario de la vida nocturna Rande Gerber y el magnate inmobiliario Mike Meldman.

El dinero en efectivo del tequila de Clooney supera la riqueza de Dwayne “The Rock” Johnson, quien acumuló 124 mdd antes de impuestos para ubicarse en el segundo lugar de la lista de actores mejor pagados.

Johnson alcanzó el primer lugar de nuestro ranking Celebrity 100, gracias a los enormes cheques de pagos iniciales y a las ganancias en éxitos de taquilla como “Jumanji: Welcome to the Jungle”. Un gran número de seguidores sociales le permite negociar siete cifras adicionales encima de su contrato estándar de promoción, lo que casi duplica sus ganancias de 2017.

El tercer lugar lo ocupa Robert Downey Jr, quien se embolsó 81 mdd. Iron Man aún negocia con puño de hierro y cobró aproximadamente 15 mdd por adelantado por su corta aparición en “Spider-Man: Homecoming”. Ganó varias veces esa cantidad por “Avengers: Infinity War”. Su co-estrella, Chris Hemsworth (#4, 64.5 mdd), obtuvo la mejor marca de su carrera gracias a las películas de Marvel como “Thor: Ragnarok”.

Juntos, los 10 actores mejor pagados del mundo registraron 748.5 mdd entre el 1 de junio de 2017 y el 1 de junio de 2018, antes de tarifas e impuestos. Sus sueldos superan por mucho a los de sus contrapartes femeninas, que ganaron un acumulado de 186 mdd en el mismo período de calificación, es decir, solo una cuarta parte de lo que recibieron los hombres.

Estos son los 10 actores mejor pagados del 2018: