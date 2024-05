George R.R. Martin revela detalles del spinoff de 'Juego de Tronos'

El escritor y productor George R.R. Martin, reveló una pizca de información sobre lo que será el próximo spinoff de ‘Juego de Tronos' que llegará en 2025 a la plataforma de streaming, HBO.

Los aficionados a la saga de Juego de Tronos podrían tener una nueva razón para sintonizar HBO, ya que según Martin, ‘A Knight of the Seven Kingdoms’, basada en las novelas cortas de Dunk y Egg, traerá un nuevo giro a la aclamada serie de fantasía.

El propio Martin, quien actuará como productor ejecutivo junto con Ira Parker, declaró que este spinoff estará ambientado un siglo antes de los eventos de ‘Juego de Tronos’.

En la sección ‘Not a Blog’ de su sitio web, George R.R. Martin promete que ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ ofrecerá una experiencia distinta a sus predecesoras ‘Juego de Tronos’ y ‘La Casa del Dragón’.

Aunque será más corta, la serie mantendrá la esencia de Poniente, un lugar donde ‘nadie está realmente a salvo’.

Martin escribió que la primera temporada tratará sobre los eventos de su primera novela corta de Dunk y Egg, El Caballero Errante.

"El programa hará su debut el próximo año y si tiene éxito, seguirán 'La Espada Leal' y 'El Caballero Misterioso'. Para entonces, espero haber terminado algunas historias más de Dunk y Egg. (sí, después de terminar Vientos de Invierno)", publicó el autor.

La nueva saga se centra en las aventuras de Ser Duncan el Alto (interpretado por Peter Claffey) y su joven escudero, Egg (interpretado por Dexter Sol Ansell).

George R. R. Martin también enumeró los muchos personajes principales que fueron seleccionados, con los nombres de los actores que se anunciarán en breve.

Martin también dijo que acaban de tener su primera lectura de guión, lo que sugiere que el rodaje está casi en marcha.

"Las cosas van avanzando bien con nuestro spinoff de Dunk y Egg, la adaptación de HBO de mi novela corta El Caballero Errante. La mayoría de las audiciones -no todas, pero la mayoría- están hechas, y deberíamos poder anunciar algunos miembros más del reparto en breve. Tenemos a nuestra Tanselle, a Steely Pate, a Baelor Rompelanzas, a Lyonel Baratheon, a un par de Fossoways, a Aerion Llamabrillante, al Príncipe Maekar y al resto", agregó.

Bajo la dirección de Owen Harris, conocido por su trabajo en el episodio San Junipero de Black Mirror, la serie tiene previsto debutar a finales de 2025.

Con información de Reforma