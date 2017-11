Gigi Hadid no participará en el desfile de Victoria's Secret

Agencia

SHANGHÁI.- La supermodelo Gigi Hadid anunció el viernes que no participará en el desfile de Victoria's Secret previsto para la semana que viene en Shanghái, unos meses después de que internautas chinos la acusaran de comportamiento racista.

"Estoy muy triste de no poder ir a China este año. Adoro a mi familia de Victoria's Secret, y estaré con todas mis chicas en espíritu!", escribió Hadid en un post en su cuenta de Twitter, informa Milenio.

I’m so bummed I won’t be able to make it to China this year. Love my VS family, and will be with all my girls in spirit!! Can't wait to tune in with everyone to see the beautiful show I know it will be, and already can't wait for next year! :) x