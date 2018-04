Donde hubo fuego... Cachan a Gigi y a Zayn con 'tremendo' beso

Redacción

NUEVA YORK.- Tras haber anunciado su ruptura a través de un comunicado hace aproximadamente un mes, Gigi Hadid y Zayn Malik podrían andar intentando retomar su relación de dos años.

El día de ayer, la pareja fue sorprendida caminando por las calles de Soho y terminaron con un tierno beso.

Usuarios de las redes sociales, han compartido diversas fotos del paseo del ex integrante de One Direction y la modelo de Victoria's Secret.

Hasta el momento ninguno de los dos ha dado una declaración oficial.

©: The Image Direct pic.twitter.com/St4yUDE0iR — ZAYN México (@ZaynJMMex) 30 de abril de 2018

©: The Image Direct pic.twitter.com/RbBtLtJDjk — ZAYN México (@ZaynJMMex) 30 de abril de 2018

Terminan relación de dos años

Por medio de sus redes sociales, ambos emitieron un comunicado, pidiendo respeto por la decisión que tomaron de mutuo acuerdo.

“Gigi y yo tuvimos una relación increíblemente significativa, amorosa y divertida y yo tengo una gran cantidad de respeto y adoración para Gigi como mujer y amiga. Tiene un alma increíble. Estoy agradecido con todos nuestros fans por respetar esta difícil decisión y nuestra privacidad en este momento”, escribió Zayn.

Por su parte la famosa modelo, compartió el siguiente mensaje: “porque realmente no hay manera de poner en palabras lo que la gente experimenta en unos años… no sólo en la relación, sino en la vida en general. Siempre estaré agradecida por el amor, tiempo y lecciones de vida que Zayn y yo compartimos. No quiero nada más que lo mejor para él y continuaré apoyándolo como un amigo por el que tengo inmenso respeto y amor”.