¡Malas noticias! Gigi Hadid y Zayn Malik ponen fin a su relación

ESTADOS UNIDOS.- Han sido dos años de relación perfecta, al menos si se miden por Instagram. Pero según publica «The Sun», Gigi Hadid y Zayn Malik han puesto punto final a su relación.

«Ya no son pareja, pero se mantienen cercanos y se apoyan. Se han ido distanciando después de mucho tiempo juntos. Tienen agendas de trabajo muy complejas y eso pone presión a cualquier relación», asegura una fuente cercana a la pareja.

Si Hadid y Malik han sido un ejemplo de noviazgo, también lo son de ruptura. Y es que, según la misma fuente, su separación ha sido consensuada y ambos guardan mucho respeto el uno por el otro.

Lo cierto es que están o es la primera vez que la modelo y el actor se toman un respiro en su noviazgo, así que esto podría ser una ruptura definitiva o un simple «break».

Por medio de sus redes sociales, ambos emitieron un comunicado, pidiendo respeto por la decisión que tomaron de mutuo acuerdo.

“Gigi y yo tuvimos una relación increíblemente significativa, amorosa y divertida y yo tengo una gran cantidad de respeto y adoración para Gigi como mujer y amiga. Tiene un alma increíble. Estoy agradecido con todos nuestros fans por respetar esta difícil decisión y nuestra privacidad en este momento”, escribió Zayn.

Por su parte la famosa modelo, compartió el siguiente mensaje: “porque realmente no hay manera de poner en palabras lo que la gente experimenta en unos años… no sólo en la relación, sino en la vida en general. Siempre estaré agradecida por el amor, tiempo y lecciones de vida que Zayn y yo compartimos. No quiero nada más que lo mejor para él y continuaré apoyándolo como un amigo por el que tengo inmenso respeto y amor”.

Con información del portal ABC