“Godzilla Minus One” se convierte en una de las mayores sorpresas del 2023

Godzilla Minus One fue lanzada en las salas de cine de Japón, Estados Unidos y otros mercados importantes a principios de este mes y ha sido una de las grandes sorpresas en este 2023.

La crítica especializada de medios estadounidenses le proporcionó un 96% de aprobación en Rotten Tomatoes con lo cual se hace acreedor del certificado de frescura, lo más destacado es que la audiencia le brindo un 98% y en el CinemaScore le otorgaron un A un resultado espectacular.

Por lo que Toho Studios espera que está cinta número 33 en lo que concierne estrictamente a la versión japonesa de la franquicia de Godzilla sea un éxito rotundo.

#GodzillaMinusOne is now Certified Fresh at 96% on the Tomatometer, with 83 reviews: https://t.co/iWqsOuCuJ2 pic.twitter.com/Re6rD4pASO

It's an A for #Godzillaminusone Congratulations to all of the cast and crew members!

@_takashiyamazaki_ #tohopictures #CinemaScore pic.twitter.com/AVAqQ5l6jS