Godzilla vs Kong: El tráiler confirma la aparición de Mechagodzilla

El lanzamiento del tráiler de Godzilla vs Kong, la nueva película de Warner Bros. y Legendary Pictures, dio un vistazo de toda la acción que nos espera en esta cuarta entrega del Monsterverse. Pero hay un plano que revela que habrá un tercer monstruo en discordia: Mechagodzilla.

Mechagodzilla es el principal monstruo y quizás el as en la manga de la producción de Warner.

El monstruo parece que estará presente en la película, siendo el más probable enemigo con el que cesarán las hostilidades entre Kong y Godzilla, formando una eventual alianza para su eliminación.

La primera aparición de Mechagodzilla en el tráiler, se puede apreciar a los cuatro segundos ya que se vislumbra brevemente cuando un grupo de personas huye por las escaleras. Entre las ruinas, aparece un kaiju de aspecto metálico, parecido a Godzilla, aunque parece brillar en rojo fuego.

Un poco más adelante en el teaser, exactamente en el 1:42 segundos, se muestra a Ren Serizawa (Shun Oguri) de pie frente a una pantalla gigante que muestra un esquema y una serie de gráficas de Monarch. Sin embargo, la imagen deja entrever una especie de contorno de un diseño que podría tratarse de Mechagodzilla.

Legends will collide. Watch the long-awaited official trailer for #GodzillaVsKong, coming to theaters and streaming exclusively on @HBOMax*.



*Available on @HBOMax in the US only, for 31 days, at no extra cost to subscribers. pic.twitter.com/ygUDjoXwT8