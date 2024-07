Graban a Coppola intentando besar a dos extras de 'Megalópolis'

Francis Ford Coppola fue captado en un video intentando besar a dos jóvenes que trabajaban como extras en el set de su nuevo filme de ciencia ficción, 'Megalópolis'.

Los videos del cineasta fueron obtenidos por Variety, los cuales fueron grabados el año pasado por un miembro del equipo, durante la filmación de una escena de bacanal en un club nocturno.

Dos fuentes comentaron al medio que Coppola parecía actuar con impunidad en el set.

A new video of Francis Ford Coppola grabbing and kissing female extras on the set of ‘MEGALOPOLIS’ has surfaced online.



He reportedly announced with a microphone to the entire set, “Sorry, if I come up to you and kiss you. Just know it’s solely for my pleasure.”



