Guillermo y Catherine tomarán distancia de Enrique en Navidad

Después de las polémicas declaraciones del príncipe Enrique sobre su familia, un medio dio a conocer que su hermano Guillermo, príncipe de Gales y su esposa, Catherine Middleton, princesa de Gales, han decidido no pasar la Navidad con él y su esposa, Meghan Markle.

Según informes del medio Page Six, los príncipes de Gales expresaron su preferencia de no compartir ni siquiera la misma habitación que los duques de Sussex.

Sin embargo, cabe destacar que el rey Carlos III, sí tiene interés en convivir con los dos hijos de Enrique y Meghan: Archie de 4 años y Lilibeth de 2 años.