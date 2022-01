Gustavo Adolfo Infante se contagia de COVID tras viaje a Cancún

Gustavo Adolfo Infante, polémico periodista de espectáculos, reveló que dio positivo a COVID-19 luego de un viaje a Cancún al que acudió junto con otras 20 personas.

A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook, el periodista relató que se enteró de su condición de positivo a COVID, cuando al regresar a la Ciudad de México se hizo una prueba para asistir a un restaurante.

“Llegué de Cancún y me empezó a sentir escalofríos por todo el cuerpo y una gripa fuerte, la garganta me empezó a doler mucho.