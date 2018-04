Gwyneth Paltrow llega a Los Cabos antes de su boda

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Gwyneth Paltrow de 45 años, se dio un tiempo libre de su ocupada agenda con los preparativos de su esperada boda con Brad Falchuck, la cual anunció hace tres tras cuatro años de relación.

Por eso algunas de sus amigas más famosas se encargaron personalmente de organizar la imprescindible despedida de soltera con la que agasajar a la futura novia, una celebración que podría tener lugar este fin de semana en un entorno tan paradisíaco como el de las costas mexicanas, publicó Vanidades..

Según el diario The New York Post, celebridades de la talla de Stella McCartney o Cameron Diaz no solo se desplazarán a México para asegurarse de que Gwyneth disfrute al máximo de la recta final de su etapa en la soltería, a la que regresó en marzo de 2014 con el ya icónico comunicado en el que anunciaba su "separación consciente" del músico Chris Martin en su portal Goop, sino que además se habrían implicado de forma activa en la planificación de las muchas actividades que realizará el grupo, compuesto de doce personas, a lo largo de los dos días.

Poco después de hacer público su compromiso matrimonial con el reputado productor, también a través de su controvertida web de productos y consejos de belleza, la oscarizada intérprete no tuvo reparo en compartir con los lectores de la revista People las sensaciones que estaba experimentando ante la perspectiva de verse una vez más como mujer casada.

"Estoy entusiasmada porque en realidad esta es mi primera boda [en referencia a la ceremonia y posterior fiesta], nunca he tenido una boda propiamente dicha antes. Aunque tengo 45 años, me siento como si hubiera regresado a los 21. Pero creo que mis amigas están más emocionadas que yo, no paran de mandarme fotos de posibles vestidos", manifestaba en conversación con la citada publicación.