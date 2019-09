Harry styles confiesa porqué rechazó ser el príncipe de 'La Sirenita'

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Hace un par de semanas, los rumores aseguraban que Harry Styles estaba ultimando las negociaciones para dar vida a Eric en la nueva versión de 'La Sirenita' y que, al mismo tiempo, se estaba preparando para encarnar al mismísimo Rey del Rock en el biopic que dirigirá Baz Luhrmann, sin embargo, ahora sabemos que sucedió realmente y por qué no lo veremos en ninguno de los dos papeles. .

De acuerdo a Quién, el cantante ha querido explicar qué le llevó a rechazar el primer papel y cómo se sintió cuando perdió el segundo a manos de otro intérprete, Austin Butler.

"Lo hablamos", reconoció él escuetamente en una nueva entrevista a la revista Face acerca de la posibilidad de convertirse en un príncipe azul de Disney, para dar a entender que no era el momento de involucrarse en un rodaje con su próximo disco casi listo.

"Quiero publicar mi música y concentrarme en eso durante una temporada. Pero todo el equipo involucrado en el proyecto era increíble, y estoy seguro de que será una película maravillosa. No me cabe duda de que disfrutaré mucho viéndola".

"Y con Elvis... Él era uno de mis grandes iconos cuando era pequeño. Había cierta cualidad sagrada en torno a su persona, era casi como si no quisiera tocarlo. Cuando empecé a investigar su vida, me quedé algo decepcionado. Siempre pienso que, si no soy la persona adecuada para algo, entonces lo mejor que puede suceder es que no lo haga, no sé si me explico".

Pese a que no forme parte de su futuro inmediato, él tiene muy claro que no abandonará la interpretación, en la que debutó por todo lo alto de la mano de Christopher Nolan en 'Dunquerque', ya que es la única faceta de su carrera artística que le permite olvidarse de sí mismo y "desaparecer dentro del personaje".