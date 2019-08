Harry Styles vacaciona en las playas de Cancún

Agencia

Cancún.- El cantante británico, Harry Styles, decidió tomar unas vacaciones de verano y para sorpresa de sus fans mexicanas eligió como destino las playas de Cancún.

Al parecer, Harry viajó durante la noche a México y la noticia se dio a conocer luego de que en redes sociales circulara una fotografía de él a bordo de un avión con dicho destino, de inmediato, las Harries expresaron su emoción de que el cantante estuviera en el país, informó el portal la Nación.

Aún no se sabe cuántos días estará en tierras mexicanas, pero las fans que viven en esta ciudad tienen la esperanza de llegarlo a ver en persona.

¿Quién es Harry Styles?

Harry Styles era el integrante más joven de la agrupación One Direction, habiendo nacido el 1 de febrero del año 1994 en Holmes Chapel, Cheshire, Inglaterra.

En el año 2010 One Direction firmó su primer contrato discográfico con el sello Syco Music y su primer álbum, Up All Night, logró de inmediato una notable posición en los rankings ingleses.

Los sencillos más escuchados de la agrupación, tras su ruedo por las radios son: What makes you beautiful, Gotta be you y One Thing.

Las fans se mantienen fieles a Harry, Zayn, Louis, Liam y Naill, y, a pesar de ya no estar juntos, siguen sus carreras de solistas manteniendo la esperanza de que la agrupación se vuelva a reunir.