Hawkgirl, Mr. Terrific y el Green Lantern Guy Gardner estarán en Superman: Legacy”

Warner Bros tiene como uno de sus proyectos más ambiciosos “ Superman: Legacy” que será el primer filme de DC Studios a cargo de James Gunn , este martes anunciaron la incorporación de tres nuevas estrellas al reparto para interpretar a héroes importantes de la compañía.

Isabela Merced , Edi Gathegi y Nathan Fillion son quienes se sumaron a la película, según Vanity Fair, informaron que serán Hawkgirl , Mr. Terrific y el Green Lantern “ Guy Gardner ”.

Previamente el director había anunciado que la próxima cinta del “Hombre de Acero” no exploraría los orígenes de “Kal-El/Clark Kent” y que ya estaría en un mundo donde hay héroes consolidados.

El elenco sigue creciendo luego de que se informó que David Corenswet obtuvo el papel titular como Superman, mientras que Rachel Brosnahan será la intrépida reportera del Daily Planet, Lois Lane, el amor de la vida del héroe, siendo su relación un punto importante de la trama

Merced es una actriz peruana-estadounidense de 21 años, considerada como una de las jóvenes promesas de Hollywood en el pasado estuvo muy cerca de unirse a otros proyectos de DC, siendo el último Black Adam donde compitió por el rol de Cyclone, al final no quedo, pero ahora obtiene su revancha interpretando una heroína aún más importante Hawkgirl que en los comics ha sido miembro destacado de la Justice League al lado de su más grande amor Hawk-Man.

Los créditos de Isabela incluyen Dora y la ciudad perdida, Familia al Instante, Sicario: Día del soldado, Transformers: el último caballero, Sweet Girl y El padre de la novia.

Isabela Merced has been cast as Hawkgirl in ‘SUPERMAN: LEGACY’.



(Source: https://t.co/wlh6bSpQEm) pic.twitter.com/ITwSwx6yEi — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 11, 2023

Gathegi un actor keniano-estadounidense de 44 años es mejor conocido por sus papeles de Laurent en las películas de Crepúsculo y como Darwin en X-Men: primera generación, ahora será Mr. Terrific una ex atleta que en realidad no tiene poderes pero su intelecto nivel genio le permitió crear equipo importante para ser un héroe como las esferas T.

Edi Gathegi has been cast as Mr. Terrific in ‘SUPERMAN LEGACY’



(Source: https://t.co/wlh6bSpQEm) pic.twitter.com/QN68WnxPKL — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 11, 2023

Fillion es quien más créditos cuentan además es uno de los mejores amigos de Gunn, Nathan es mejor conocido por protagonizar la serie “Castle”, curiosamente tuvo un pequeño rol en The Suicide Squad siendo “TDK" y fue “Master Karja” en Guardianes de la Galaxia Vol.3.

Pero ahora recibirá un rol de gran importancia Guy Gardner, uno de los principales Grenn Lanterns Corps del Planeta Tierra, por lo que este personaje podría aparecer en la serie de los Linternas Verdes que está desarrollando HBO Max, ahí debería encontrarse con Hal Jordan y John Stewart.

Nathan Fillion has been cast as Guy Gardner in ‘SUPERMAN: LEGACY’.



(Source: https://t.co/wlh6bSpQEm) pic.twitter.com/uYtsHeRrN4 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 11, 2023

Se desconoce qué tan importante serán sus roles en Superman Legacy, pero aumenta las expectativas y abre un panorama importante mientras que los fanáticos esperan ver más héroes y villanos en esta producción, el estreno de la cinta está programado para el 11 de julio del 2025.