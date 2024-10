'Heartstopper', ¿qué trae de nuevo la temporada 3?

Los seguidores de Heartstopper finalmente podrán disfrutar de la tan esperada tercera temporada de la serie. Este jueves, la historia de Nick Nelson y Charlie Spring vuelve a las pantallas de Netflix con ocho nuevos capítulos que prometen más emoción, tensión y amor que nunca.

Los episodios estarán disponibles desde las 10:00 a.m., hora local, y continuarán explorando los desafíos que enfrentan estos adolescentes británicos.

The first Nick and Charlie "I Love You" scene has arrived.



Heartstopper Season 3 is FINALLY HERE 🍂 pic.twitter.com/kFdPS9534P