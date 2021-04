Heidi Klum remplazará a Kim Cattrall en 'Sex and the City'

Heidi Klum confirmó a través de sus redes sociales que es la nueva integrante de la serie de televisión Sex and the City.

"¿Cómo se dice Samantha en alemán? Ha sido muy difícil mantener esto como una sorpresa, pero finalmente puedo compartir que me uniré a la nueva temporada de Sex and the City", escribió la actriz en la descripción de la fotografía compartida en su cuenta de Instagram.

La también modelo no es la primera vez que aparece en una serie de televisión, ya que ha tenido participación en algunas series como Malcolm: el de enmedio, CSI: Miami, Mujeres Desesperadas, How I Met Your Mother y anteriormente tuvo una participación especial en Sex and the City.

La famosa serie Sex and the City regresará a la televisión con una producción en conjunto con HBO Max, la cual contará con las antiguas protagonistas Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis y la unión de Heidi Klum, ante la ausencia de Kim Cattrall.

Esta nueva temporada se llamará And Just Like That y seguirá contando la historia de vida de Carrie, Miranda y Charlotte pero ahora a sus 50 años de edad.

