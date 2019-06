Helena Rojo regresa a la TV como villana simpática

Jocelyn Díaz/SIPSE

CIUDAD DE MÉXICO.- Helena Rojo regresa a las telenovelas como una simpática villana en Juntos, el corazón nunca se equivoca, la nueva producción de Juan Osorio, personaje que le emociona interpretar pues busca aprender de Dora esa parte tan linda que tienen los malvados cuando aprenden de sus errores, así lo compartió en exclusiva para Novedades Quintana Roo la primera actriz.

También te puede interesar: Belinda posa “al natural” en bikini y en la cama

“Soy Dora, una hermana muy mala que le hace la vida imposible a la pobre de Nora, la traigo cortita y la quiero llevar a misa a rezar el rosario todo el tiempo, es un personaje muy adorable, simpático en ocasiones y odioso en otras, pero eso es lo interesante, que tenga tantas facetas, que se dé cuenta de sus errores, eso es lo lindo, ojalá lo aprenda yo también y no sea tan mala en la vida real, a veces uno es tan estricto o tan serio que parece que solo hay un camino en la vida, y no, los caminos son enormes y la gama es infinita, cada mente, cada individuo tiene una forma de pensar y de sentir diferente, lo que nos queda aprender es a aceptar, tratar de convivir en paz y en armonía con los demás, me doy cuenta con mi personaje porque soy una mujer que le está diciendo horrores a la gente y eso no está bien, tenemos que dejar que los demás disfruten su vida y yo disfrutar la mía”, expresó Helena, quien será la administradora del edificio donde vivirán Aristóteles y Cuauhtémoc en la historia.

A pesar de dar vida a una persona de carácter fuerte, controladora y que agrede a los demás, la actriz agradece que esta telenovela tenga tintes de comedia y que su personaje la capacidad de recapacitar acerca de sus fechorías.

“En esta ocasión los personajes tienen sus tintes de comedia y se agradece que sea algo ligero dentro del drama que pueda haber tiene cosas muy graciosas que yo me divierto de ser tan mala, además el villano tiene la oportunidad de cambiar, de darse cuenta que se ha portado de una manera absurda y que no es lo adecuado, el villano siempre tiene esta hermosa oportunidad de cambiar y eso hay que agradecerlo siempre porque además de que hacemos sufrir a los demás, terminamos siendo recordados y muchas veces hasta queridos. Me encanta. Si no hubiese malas personas las buenas no destacarían, somos seres humanos con virtudes y defectos y lo importante es darnos cuenta de nuestras deficiencias y cambiarlas”, destacó.

Una historia de inclusión

“Esta historia tiene detalles diferentes, el público tendrá la oportunidad de ver un nuevo acercamiento a otros personajes, no hemos tocado mucho el tema de los chicos (homosexuales) y ahora estamos totalmente enfocados en que es una historia diferente de la que esperamos el público aprenda, de esta gran diferencia y acerca de la aceptación que debemos tener a la diversidad, hacer felices a las personas y no coartarlos en su forma de ser, en sus instintos, no se puede hacer otra cosa más que aceptarlos y comprenderlos. El domingo tendremos el primer capítulo y después todos los días de la semana, no se pierdan esta historia que está preciosa”, puntualizó la señora Helena Rojo.