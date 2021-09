La gente se ciega, dice hija de Sergio Andrade sobre Gloria Trevi

Ahora que la cantante Gloria Trevi fue señalada por defraudación fiscal y lavado de dinero por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Valentina de la Cuesta, hija de Sergio Andrade, comparte su opinión al respecto.

Trevi aseguró a través de un video de TikTok que ella no evadió impuestos sino que es una fuente de trabajo.

"No creo que la UIF no tenga nada que hacer como para estar inventando cosas, sin embargo estoy muy alejada del tema de ella", dijo Valentina de la Cuesta en entrevista con EL UNIVERSAL en el marco de la promoción de su sencillo "Espectro Nebular".