Aranza,casi cae en las garras del clan “TreviAndrade”

"Yo me voy a encargar de que tú fracases", le dijo Sergio Andrade a la cantante Aranza cuando ella decidió huir de él. El productor fungió como su representante mientras ella fue alumna en su academia artística, pero al decidir dejarlo para formar parte del grupo Viva Voz este la amenazó.

En 2005 Andrade fue declarado culpable de los delitos de corrupción de menores, rapto y violación agravada, por haber sometido a todo tipo de abusos a varias jóvenes mientras era su productor. Todo se reveló tras la publicación en 1998 del libro "La Gloria por el Infierno", de Aline Hernández.

Durante el programa televisivo "De primera mano", Aranza habló de cómo conoció a los implicados, entre ellos Gloria Trevi y Mary Boquitas.

"Muy poco tiempo después de haber empezado a trabajar con él caí en la cuenta de que ese lugar no era para mí, incluso llegué a escucharlo a él y a Gloria (Trevi) decir que se notaba que ese lugar no era para mí, que yo no encajaba", dijo Aranza.

La intérprete reveló que fue con el también director con quien perdió su virginidad cuando era menor de edad y que tiempo después se dio cuenta de que había sido víctima del abuso que él ejercía contra otras mujeres al manipularlas para abusar de ellas.

"Ya estaban avanzados mis 17. Yo era virgen, era una niña que nunca había tenido un novio, es muy fuerte porque yo todos estos años he protegido a mi familia de eso porque cuando mi papá se enteró del escándalo se volvió diabético, dijo.

"No sentí hasta después que tomé terapia que había sido abusada, yo no sentí que me hubieran manipulado ni nada, yo me ilusioné con la idea de él porque casi no lo veía", agregó.

Asimismo afirmó que en su momento, cuando sucedió el proceso penal, ella decidió callar por proteger a su familia a pesar de que ya había alcanzado fama interpretando el tema de la telenovela "Mirada de mujer" y aclaró que no vivía con Andrade y Gloria como Aline lo asegura en su libro porque incluso fue la protección de su padre la que en gran medida la alejo del productor.

"Yo vivía en Rio Tigris para que lo sepas porque yo pude haber tomado acción, porque fue una calumnia. Yo no vivía con ellos", aseguró.

Entre otras cosas, dio detalles sobre el trato que recibía María Raquenel quien también fue acusada junto a Sergio y habló de la participación en su carrera con el compositor Armando Manzanero, con quien además tuvo una entrañable amistad.

"Era un ser muy contrastante, lleno de riqueza interior, tanto su parte oscura, su lado B, como su lado A don muy amados por mí, yo lo amo mucho".

