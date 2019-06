Hijo de Consuelo Duval fue discriminado en Europa y así reaccionó

Agencia

FRANCIA.- El hijo de Consuelo Duval, Michel, ha conquistado corazones, incluso está por llegar al millón de seguidores en Instagram. Su éxito viene de la mano de la narcoserie Señora Acero, donde interpreta a “Salvador Acero”; sin embargo, su fama pudo jugar en su contra como le pasó a Pablo Lyle tras golpear a un hombre cubano que más tarde murió. Y todo por su impulsivo temperamento...

De acuerdo a SDP, resulta que el hijo de Consuelo Duval golpeó a un hombre que discriminó a sus amigos en Europa, así lo relató el propio en el programa Venga La Alegría.

También te puede interesar: Consuelo Duval confiesa que por falta de intimidad desarrolló una obsesión

El actor mexicano, de 25 años de edad, se encontraba, junto a sus amigos en un bar de Francia, cuando se registró el hecho.

“Bueno un día estábamos en Francia y unos franceses nos sacaron del antro por el hecho de ser mexicanos, entonces sacaron a todos mis amigos menos a mí y le digo (a uno de mis amigos): ¿Qué hacen afuera, están fumando? y me dijeron 'no, nos sacaron porque le invitamos un shot a un brother y el güey y no quiso, nos lo aventó'. Regresé a la mesa y de una 'pam' y me sacaron y casi me arrestan”.

No obstante, el actor asegura que ya modificó su carácter tras enterarse de lo ocurrido con Pablo Lyle ya que no desea “estar en sus zapatos”.