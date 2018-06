Hijo de Lucía Méndez… ¿es de Luis Miguel?

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace treinta años, después de conocerse en Miami, Lucía Méndez y Luis Miguel comenzaron una relación.

A pesar de que fue breve, el noviazgo pudo haber dejado un fruto innegable. Ayer se difundió un vídeo donde se asegura que "El Sol" es padre biológico del hijo de la actriz, Pedro Antonio Torres, quien oficialmente es hijo de Méndez y el productor Pedro Torres.

De acuerdo con información de Radio Fórmula y el video que circula por las redes sociales, no obstante, en el audiovisual se afirma que Vicente Gallego, hermano de Luisito Rey, reveló que su hermano alguna vez le dijo que el hijo de Lucía Méndez no era del productor de "Mujeres asesinas", sino del propio "Luismi".

También te puede interesar: Luis Rey obligó a Marcela a un intercambio de parejas

Hasta el momento, nadie ha hecho ninguna declaración oficial. Sin embargo, la posibilidad de que esto sea cierto ha enloquecido a los internautas.

Una relación que no prosperó

Tras el estreno del octavo capítulo de Luis Miguel, la serie, en la red comenzaron a circular memes y críticas sobre el hecho de que Issabela Camil hubiera terminado su romance con “El Sol” para casarse –años después– con Sergio Mayer.

"Jaime Camil padre no aprobaba el romance de Micky con su hija y terminó teniendo de yerno a Sergio Mayer", publicó un usuario de Twitter y, sin dudarlo, Sergio le respondió “Cómo buen padre siempre supo que su hija merecía un mejor futuro".

Si le preguntas a tu mamá o a tus hermanas estoy seguro que hubieran decidido igual 😉 — Sergio Mayer Breton (@SergioMayerb) 11 de junio de 2018

Hasta ahora, Issabela ha preferido mantenerse en silencio: “No he visto nada. No me da curiosidad, yo más que nadie sé lo que pasó, entonces, pus si ya lo viví ya no necesito ver la tele”, declaró hace unas semanas al ser cuestionada por la prensa al respecto de la serie.