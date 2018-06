Luis Rey obligó a Marcela a un intercambio de parejas

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Rosa Barbarito, viuda de Vicente Gallego, reveló algunas intimidades sexuales sobre Luisito Rey y Marcela Basteri, padres de Luis Miguel.

De acuerdo con información de SUN, en una primera parte de la entrevista que ofreció al programa "Ventaneando", Barbarito salió en defensa de Luis Rey.

Aseguró que tuvo una infancia muy difícil y que incluso fue "secuestrado" en Argentina, de donde escapó. Negó que fuera una persona ambiciosa, pero aceptó que el dinero fue lo que desintegró a su familia.

En una segunda parte de la entrevista, la tía de Luis Miguel dijo que ella y Vicente Gallego, retratado como el tío Tito en la serie de "El Sol", hacían intercambio de parejas con Luis Rey y Marcela Basteri.

"Tuvieron que hacer cama redonda con Arturo Durazo para que él hablara con Azcárraga… pero fue solamente una vez", señaló Barbarito, quien dijo que no vio a Basteri arrepentida, pues sabía que de eso dependía el futuro de la carrera de Luis Miguel.

La periodista Claudia de Icaza reveló hace unas semanas que Sergio, el hermano menor de Luis Miguel, es producto de la relación de Basteri con Durazo.

Con el éxito de la bioserie de Luis Miguel, el personaje de Luisito Rey se ganó el rencor del público, pues conforme se han desarrollado los capítulos, también han salido a la luz detalles que no conocíamos del padre de Luis Miguel, a pesar de ello, hay quien quien lo defiende ante las acusaciones que se le han hecho.

Se trata de Jorge Muñiz, el hijo del cantante de boleros, Marco Antonio Muñiz, quien a través de su cuenta de Twitter expresó que le causaba mucha tristeza la manera en que la gente hablaba del padre de "El Sol".

Me da tristeza ver como algunas personas q no conocieron a LUISITO REY hablen tantas tonterías, mi padre fue su amigo y yo también muchas veces convivíamos en familia, fue mi padrino y testigo en mi boda, YO LO RECUERDO Y LO RECORDARÉ CON RESPETO Y CARIÑO! o no picha?