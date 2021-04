Hospitalizan al youtuber Jeffree Star tras sufrir terrible accidente

El youtuber y experto en maquillaje Jeffree Star anunció a través de redes sociales que sufrió un accidente automovilístico.

El modelo explicó que el auto en el que iba se volcó tres veces después de dar con "black ice", que se refiere a la capa de hielo que se forma sobre el concreto y es casi imperceptible para los conductores y transeúntes.

El propio maquillista explicó que tras la volcadura tiene parte de la espalda fracturada, al igual que fractura vertebral.

Star reporta que siente un "agudo" dolor y asegura que vivió el momento más espantoso de toda su vida.

De acuerdo a los médicos, al youtuber le llevará meses recuperarse, pero que se tratará de una recuperación total.

Star no iba solo, estaba junto al maquillista Daniel Lucas, quien también fue hospitalizado y se puede ver que acompaña al youtuber en la fotografía que publicó el youtuber.

Tras el accidente, su mejor amigo tiene heridas internas, pero también lidia con complicaciones desarrolladas a partir de ser sobreviviente de cáncer de colon en tres ocasiones.

"Tengo algunos problemas en mi estómago. No quiero ahondar en detalles porque aún no sé bien qué es lo que sucede", dijo Lucas en una historia de Instagram.

Al publicar fotos y videos de los maquillistas sin heridas en el rostro, comenzaron las especulaciones sobre si el accidente de Jefree Star había sido real o no.

Respecto al tema, Daniel Lucas aseguró que todo había sido y real y que respecto a "la preocupación" que tienen algunos por su falta de heridas, el maquillista declaró: