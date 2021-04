Se acabó la espera: Universal Studios Hollywood reabre sus puertas

ESTADOS UNIDOS.- La espera terminó: Universal Studios Hollywood reabrió sus puertas, este viernes, luego de permanecer más de un año cerrado por la pandemia.

Y no sólo eso, sino que regresó recargado con nuevas atracciones, entre ellas Jurassic World - The Ride y The Secret Life of Pets: Off the Leash!

"Hemos estado esperando este momento durante más de un año y estamos increíblemente emocionados de reabrir nuestro parque temático". "Ciertamente hay mucho que celebrar y estamos encantados de que los miembros del equipo vuelvan a trabajar y dar la bienvenida a los visitantes para que disfruten de la experiencia de Universal Studios Hollywood, que está mejor que nunca", dijo Karen Irwin, presidenta y directora de operaciones del parque.

Aunque la venta de boletos tuvo gran demanda, el número de asistentes a las instalaciones será limitado y no faltarán medidas como: toma de temperatura, sana distancia y uso de cubrebocas en todo momento.

"La exposición a COVID-19 es un riesgo inherente en cualquier lugar público donde haya personas; no podemos garantizar que no estará expuesto durante su visita", se lee en su página oficial.

Además de Jurassic World - The Ride, que es una de las más esperadas por los fans, los visitantes podrán conocer Harry Potter and the Forbidden Journey, que sobrevuela el castillo de Hogwarts; o el Transformer The Ride-3D, un viaje inmersivo que mezcla realidad y ficción.

También Revenge of the Mummy: The Ride, Despicable Me Super Silly Fun Land, y Springfield, U.S.A., Home of The Simpsons son parte de la lista de atracciones nuevas.

