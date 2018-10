'Calladito te vez más bonito' le dicen a Maluma

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El programa 'La Voz México' es uno de los reality shows más populares de la televisión mexicana y cada fin de semana lucha contra 'La Academia' para posicionarse como el número uno del país.

Desde que 'La Voz México' comenzó, generó gran polémica y en esta ocasión, Maluma, quien es coach del programa se llevó la noche al tener una pelea con una de las concursantes.

Se trata de la argentina Cindy Coleoni Ferrari, quien interpretó la canción ‘Don’t Speak’ y dejó a todos los coaches anonadados, a excepción de Maluma, pues no volteó su silla.

Al parecer, esto no le hizo nada de gracia a la concursante, y se hizo evidente cuando ignoró a Maluma y solo habló con los coaches que voltearon la silla y que la querían en su equipo.

Ante esta situación, Maluma se levantó de su silla y le dijo:

"Linda, si no me quiere ver…¿te puedo llamar linda? ¿Tienes novio?”.

Coleoni respondió que 'solo hablaba con los que votaron por ella', pero Maluma no entendió el mensaje y siguió insistiendo, hasta que la concursante le respondió que qué quería y esto fue lo que le dijo el colombiano.

'...tú no me tienes que ver, yo me quedo sentadito...'

"Espero que con quien te vayas a ir me invite a la audición; tú no me tienes que ver, yo me quedo sentadito ahí a un lado para verte”.

Fue entonces cuando Cindy lo humilló ante el público de 'La Voz México' y le dijo:

"Calladito estás más bonito”.

Ante esto, a Maluma solo le quedó decir que a él ‘le gusta que lo traten mal’.

La concursante finalmente decidió irse con Natalia Jiménez y más tarde, durante el backstage, Maluma se acercó a Cindy para hacer las paces y disculparse.