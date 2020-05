Gorillaz lanzará un libro ilustrado

México.- Gorillaz anunció el lanzamiento de "Almanac", un libro ilustrado en formato de anuario con el que hacen un recorrido por sus dos décadas de trayectoria.

A través de un comunicado, la banda virtual detalló que la publicación contará con 120 páginas en las que se mostrarán los primeros bocetos de 2D, Noodle, Murdoc Niccals y Russel Hobbs.

"Almanac" también incluirá rompecabezas y otros juegos, además de colaboraciones inéditas y pasadas.

Por si esto fuera poco, también incluirá un cómic especial que presentará algunas de las aventuras banda, algo completamente único porque es la primera vez que los personajes que tanto amamos aparecen en un medio como este. Así que más les vale ir rompiendo el cochinito si es que quieren comprarlo.

También te puede interesar: Gorillaz conmemoran a Tony Allen y comparten su nueva canción

La publicación será editada en México por la editorial Z2 Cómics.

"La obra de arte, la música y los mitos se suman a lo que está destinado a ser uno de nuestros lanzamientos más comentados de la historia. Cuando los fanáticos vean lo que hemos planeado, todos estarán de acuerdo en que valió la pena", dijo Josh Frankel, editor de arte de Z2.

"Almanac" de Gorillaz estará disponible a partir de octubre próximo.

Twenty years in the making, we’re excited to team up with @Gorillaz for the first ever Gorillaz ALMANAC! Pre-order your copy now at https://t.co/2noKyYijnA 👀 pic.twitter.com/SHDHO4oS3L