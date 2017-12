¿Por qué dejaron a Carlos Peniche? Su ex lo revela...

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La ex pareja de Carlos Peniche niega haberse quedado con los bienes del actor y declaró que el alcohol fue el detonante de sus problemas.

De acuerdo con Radio fórmula, luego que se diera a conocer la situación en que vive el actor Carlos Peniche, su ex pareja, Paula Esmeralda Elizondo a quien acusó de haberle quitado sus bienes, declara que el alcoholismo fue el inicio de sus problemas.

"Yo lo conocí en un evento de La Academia, él iba de conductor y me enamoré de él. Se da la relación muchos años después, vivimos juntos, lo quise mucho, pero ya no iba para ningún rumbo nuestra relación", reveló al programa Ventaneando.

Los conflictos entre ambos, dijo, iniciaron cuando Peniche comenzó a beber: "Él me dice, ' tengo una fiesta', fuimos y ahí fue donde empezó todo", Carlos tomaba constantemente, "no tiene nada de malo que te eches una copita... pero él continuó y continúo " y por esa razón Esmeralda decidió terminar su relación con Carlos.

Además, negó la existencia de una orden de restricción contra su ex pareja, quien, asegura, le envió mensajes hace aproximadamente 15 días.

Con respecto a las acusaciones del actor en las que declaró que ella se quedó con todos su bienes, expresó; "si lo ha dicho, que me lo diga en mi cara, porque no".

Tiempo después, en su cuenta de Facebook, Carlos Peniche aclaró que: "Paula no me robó el coche ni los 200, esa es otra historia con mi ex. Sí tuvimos conflictos, muchas cosas que ya saben, pero no me robó nada".

"Mi ex pareja me dejó en la calle" El sobrino de Arturo Peniche se volvió indigente tras divorciarse de su ex esposa, asegurando que le fueron arrebatados 250 mil pesos en efectivo.

Este lunes, el programa "Ventaneando" transmitió una entrevista en la que se confirma que Carlos Peniche, vive completamente en la calle, no come y pide limosna para sobrevivir.

De acuerdo con Radio Fórmula, fue grabado durmiendo en la vía pública con una simple cobija sucia.

"Mi problema actual es que no tengo IFE y no puedo sacar mi dinero del banco"

Al ser interceptado por la reportera de "Ventaneando", Peniche se mostró sorprendido por la inesperada ayuda que le brindó el medio.

El actor señaló que vive en la calle porque su ex esposa le quitó su casa, dinero en efectivo y tarjetas; por lo que no tiene absolutamente nada.

De la misma manera dijo no haber querido hacer pública su situación y mucho menos a su familia pues todos están fuera de México y no tiene los medios para adquirir el dinero que ellos le puedan mandar.