Presume Inés Sainz bikini y comparte una buena noticia

Ciudad de México.- Inés Sainz, una de las analistas deportivas favoritas de la televisión, sorprendió a todos sus seguidores anunciando que pronto se volverá a casar con su esposo, el productor Héctor Pérez Rojano, con quien el próximo año cumplirá 20 años de casada, y todo indica que renovarán sus votos por esta especial razón.

De acuerdo a Quién, esta buena noticia no fue el único motivo por el que sus seguidores le han dado más de 30 mil likes a la foto, sino que en ella, la guapa conductora luce un traje de baño blanco en el que tiene escrita la palabra “bride” y claro, su figura no podría verse más espectacular. “Here we go again!!👰🏼🤵🏻💍”, escribió Inés junto a la sexy imagen.

Los mensajes con felicitaciones no se hicieron esperar, tanto por su próxima segunda boda como por su belleza.

Here we go again!! 👰🏼🤵🏻💍 Una publicación compartida por Ines Sainz (@inessainz01) el 2 de Nov de 2017 a la(s) 10:40 PDT

Inés se casó a los 19 años con Héctor, quien es 10 años mayor que ella. Juntos han formado una unida y gran familia con sus cuatro hijos: María Inés, de 14 años; los cuates Eduardo y Héctor, de 9; y la pequeña Maya, de 5.

Sin duda la conductora de TV Azteca a sus 39 años es un gran ejemplo de que el éxito profesional no está peleado ni con la maternidad ni con lograr un matrimonio duradero.

Entre las grandes personalidades que ha tenido oportunidad de entrevistar están Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kaká, entre muchos otros.

En 2011, fue elegida por la revista “Esquire” como una de las cinco mujeres más sexys del mundo, en 2013 fue nombrada la Musa de la Coa Confederaciones y en 2014 fue votada como la “La Musa” del Mundial de Brasil.