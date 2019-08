Sí lo dije; infidelidad de Andrea es de dominio público: Alfredo Adame

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Alfredo Adame fuera expuesto en un audio revelando la presunta infidelidad de Andrea Legarreta a Erick Rubin con uno de los ejecutivos de Televisa, el actor acusó a Juan José Origel de haber vendido ese material a Carlos Trejo, puesto que era el único que sabía sobre la existencia de la grabación.

De acuerdo a Vanguardia, el conductor reitero sus palabras sobre Andrea, asegurando que no se arrepiente de sus palabras, ya que es una mala mujer y según Adame, ella fue la responsable de que lo corrieran del programa “Hoy”.

“En primer lugar debo decir que ese audio lo sacaron de una llamada que hice en privado hace más de ocho años con un reportero que trabajaba para Juan José Origel. Le dije todo eso porque me aseguró que no era una entrevista y que no lo publicaría, pero cuando llegó a manos de Pepillo, éste se lo dijo a Andrea. Me marcó y me dijo: 'Oye, Alfredo, ¿es cierto que tú dijiste esto y lo otro?', y le respondí con toda la seguridad: 'Sí, sí lo dije'. Quiso reprocharme, pero le comenté: 'Yo no sé nada, ya tú sabrás lo que hiciste”, declaró Adame.

La entrevista no fue publicada y al cabo de un tiempo Origel y Legarreta se pelearon por lo que la llamada volvió a ser tema de discusión

"Me enteré por una buena fuente que Juan José, recientemente, le mandó estos audios a Carlos Trejo y éste se los envió a varios medios; Pepillo quería matar dos pájaros de un tiro, y aprovechando que yo tengo problemas con este estafador (Carlos), quiso afectarme y de paso volver a exhibir a Andrea".

Respecto al por qué afirma que tiene la conductora tiene un amante muy importante en la empresa, el también actor dijo que la relación extramarital es del dominio público.

"Eso es del dominio público, pero el único que no se había atrevido a decirlo públicamente era yo; en los pasillos de la empresa y entre los periodistas que trabajaban ahí, se decía que tenía un dejar de ser la conductora de espectáculos y ser la titular... todos sabían la historia, y por eso mismo ¡se adueñó del programa!".

De la identidad del ejecutivo dijo no saber nada, pero que lo que sí le constaba era que desde que inicio el amorío, Andrea comenzó a obtener muchos beneficios.

"No lo sé, no tengo la mínima idea; lo que sí, es que con ese romance empezó a obtener muchos beneficios”.