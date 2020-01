Inicia exilio de Harry en Canadá

Cancún.- En las primeras horas de hoy inició la etapa pos megxit: tras un vuelo de 13 horas, Harry aterrizó en Vancouver, Canadá, para iniciar una nueva vida con Meghan y el pequeño Archie, alejados todos de sus títulos nobiliarios británicos.

Según un corresponsal de Skynews, la familia está reunida nuevamente en la misma casa donde los tres pasaron seis semanas de descanso en la temporada navideña y en donde piensan iniciar su nueva vida. Es una mansión ubicada en la Isla de Vancouver valuada en 36 millones de dólares.

Los Sussex, como ya se les ha comenzado a llamar por la prensa, aún cuando conservan el título de duques, aún no tienen claro su futuro. En el posicionamiento más reciente ofrecido por Harry, quien fuera príncipe hasta hace algunas horas, sólo justificó su separación de las responsabilidades de Windsor por su aspiración a construir una vida propia, pero sin financiamiento público.

Pero la manera en que lo lograrán mantener su exclusivo tipo des vida es todavía incierta.

En imágenes que circulan ya en redes sociales, puede observarse al hijo menor de Diana de Gales descender de un avión de Westjet en Vancouver, Canadá.

Recién ayer, salieron también a la luz fotografías de Meghan dando un paseo con Archie y sus perros en la exclusiva isla de Vancouver.

