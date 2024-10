Integrantes de One Direction expresan su dolor por la muerte de Liam Payne

El mundo del entretenimiento está de luto tras la inesperada muerte de Liam Payne, exintegrante de la popular banda One Direction, quien falleció el pasado miércoles en Buenos Aires, Argentina.

A través de un comunicado conjunto, sus excompañeros Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan y Harry Styles expresaron su profundo dolor y lo describieron como su "hermano".

Louis, Harry, Niall and Zayn have posted this statement for Liam, via One Direction’s Instagram. 🤍 pic.twitter.com/g2kAro7hUz