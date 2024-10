Investigación en Argentina: la muerte de Liam Payne bajo la lupa

La policía de Argentina ha abierto una investigación sobre las circunstancias detrás de la trágica muerte de Liam Payne, cantante británico y ex integrante de la famosa banda One Direction.

El fallecimiento de Payne ocurrió tras una caída desde el balcón del tercer piso del Hotel Casa Sur, ubicado en el barrio turístico de Palermo, en Buenos Aires.

Según los primeros resultados de la autopsia, la caída provocó graves politraumatismos y hemorragias internas y externas.

El patio del hotel donde Payne, fue encontrado muerto tras caer de un balcón en Buenos Aires. (Foto: AP)

Un funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que pidió no ser identificado, informó a The Associated Press sobre los hallazgos preliminares de los forenses.

Payne, de 31 años, murió ayer 16 de octubre a consecuencia de las lesiones sufridas en la caída, señalaron los servicios de emergencia.

La escena del hotel: un cuadro inquietante

Miembros de la Unidad Criminalística Móvil inspeccionaron la habitación donde se alojaba el cantante y describieron un escenario desordenado con varios objetos rotos.

Entre los artículos encontrados había blísteres de medicamentos como clonazepam, suplementos energizantes y productos de venta libre. Todo ese material fue recogido para su análisis.

La investigación también incluyó una inspección detallada del área del patio del hotel, donde se halló el cuerpo de Payne.

En ese lugar, los policías encontraron una botella de whisky, un encendedor y un teléfono móvil, los cuales serán examinados como posibles pruebas.

¿Accidente o intencionalidad?

De acuerdo con un comunicado policial emitido el mismo día del incidente, Payne se habría ‘arrojado’ desde el balcón.

Los oficiales fueron llamados al hotel alrededor de las 17:00 (20:00 GMT) luego de que un empleado reportara la presencia de un ‘hombre agresivo que podría estar bajo la influencia de drogas o alcohol’.

Los investigadores están analizando las pruebas recogidas tanto en la habitación como en el lugar de la caída para esclarecer si se trató de un accidente, un acto intencional o si hubo otros factores involucrados.

Este caso, pese a tener lugar en Argentina, ha causado conmoción a nivel mundial, afectando a aquellas personas cuyas vidas estuvieron marcadas por la banda británica One Direction y que ahora buscan respuestas.

Con información de AP