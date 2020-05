Iron Maiden confirma que dará conciertos hasta 2021

MÉXICO.- La banda de heavy metal Iron Maiden no ofrecerá conciertos hasta junio de 2021 a causa del coronavirus Covid-19, así lo informaron esta mañana de jueves.

Después de cancelar diversas funciones en las últimas semanas sumándose a las medidas que a nivel mundial buscan terminar con la pandemia, los británicos explicaron que no será hasta dentro de un año que regresen a los escenarios.

Una publicación compartida de Iron Maiden (@ironmaiden) el 7 May, 2020 a las 7:07 PDT

"Estamos agradecidos de decirles que pudimos reagendar nuestros propios shows en Europa de nuestro "Legacy of the beast tour" para junio/julio de 2021 con excepción de Moscú, San Petersburgo, Weert y Zurich que desafortunadamente no pudimos re organizar en ese periodo", escribió la banda en su cuenta oficial de Instagram quienes además agregaron dos shows a la lista (Arnhem y Antwerp).