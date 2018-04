"It 2 será mucho más aterradora": Andy Muschietti

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Mientras que It 2 continúa cerrando su reparto, Andy Muschietti, director de la película, promete "mucho humor, emoción y horror" en la secuela que continuará la historia basada en la novela de Stephen King.

Así lo ha adelantado el cineasta argentino durante la CinemaCon de Las Vegas, Nevada, donde según los asistentes al evento, Muschietti desveló algunos detalles de la película, aconsejando al público sobre lo que deben esperar de ella, indica el portal Excélsior en su sitio web.

Y es que el director ha prometido que "tendrá tanto humor, emoción y horror como la primera cinta".

Aunque también ha puntualizado que el filme, que estará estará ambientado "27 años después" hará que el público "recescubra a los personajes en una situación más aterradora e intensa".

Hasta ahora, It 2 ha confirmado a Jessica Chastain para encarnar a Beverly Marshen en su versión adulta, y a Bill Skarsgard, quien volverá a dar vida al malvado payaso Pennywise.

