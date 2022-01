“¡Qué haces besando a…!” Itatí Cantoral aclara rumores de noviazgo

“¡Qué haces besando a… !” Seguramente dijeron muchos fans de Itati Cantoral luego de que se difundieran unas fotografías en las que supuestamente, la famosa “Soraya Montenegro” estaba muy acaramelada con Sergio Bonilla.

Con el sentido del humor que la caracteriza, Itatí Cantoral respondió a los cuestionamientos de la prensa sobre si tenía una relación con Bonilla; afirmando que salió con él a comer… pero nada más.

“En los tacos sí, en los tacos, no, no te hagas con el beso, el beso todavía no.

Fíjate que soy una mamá, que tengo tres hijos y a mi no me gusta hablar de mi vida privada en lo absoluto… y por supuesto que está guapísimo ¿no?”.