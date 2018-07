Jacky Bracamontes disfruta su embarazo en las Bahamas

Agencia

MÉXICO.- El hecho de que su embarazo sea de alto riesgo no ha sido un impedimento para que Jacky Bracamontes y su familia hayan salido de Miami (donde viven) para irse de vacaciones.

La familia Fuentes-Bracamontes completa anda en las Bahamas, donde han disfrutado de divertidos días bajo el sol.

La conductora y actriz ha querido inmortalizar estos días en familia con algunas fotos que ha compartido en Instagram como ésta, que fue captada en Nassau y en la que luce feliz mientras su marido acaricia su pancita de poco más de tres meses.

“La familia completa. #Blessed #FamilyFirst #FamilyVacation #Summer”, escribió la conductora de La voz México sobre esta imagen en la que ya se empieza a notar el embarazo.

En otra foto se ve a Martín y las niñas disfrutando de una sesión de skydiving, en la que debido a su estado, ella no ha podido participar.

Y pese a que viajaron en familia, Jaky y Martín se dieron el tiempo de tener una cita sin las niñas.

Fue este 16 de julio cuando la actriz confirmó a través de sus redes sociales que estaba embarazada por tercera ocasión y que esperaba dos bebes. Según contó en exclusiva a Quién, su embarazo es de alto riesgo. "No puedo estar corriendo de un lado para otro, no puedo estar trabajando a full, tengo que estar tranquila pensando en mis bebés y en mis hijas”, aseguró.

Y aunque una publicación dice que Jacky y Martín esperan dos varones que concibieron mediante un tratamiento in vitro, la conductora, a través de su agencia de RP, negó dicha información. "No fue mediante un tratamiento in vitro y no son niños. Sí, son gemelos, pero aún no se sabe el sexo de los bebés", aseguró su representante.

Con información del portal Quién.